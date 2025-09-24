Минфин возобновит с мая валютные операции

Минфин России возобновит с мая нынешнего года валютные операции. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства.

Речь идет о возобновлении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Решение направлено на "повышение стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику".

Также в Минфине заявили, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае. Публикация информации о размере операций будет осуществляться в третий рабочий день месяца.

Ранее эксперты прокомментировали падение курса доллара.

Фото: pxhere.com