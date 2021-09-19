  1. Главная
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
Одним из ключевым приоритетов проекта бюджета является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

Минфин России внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В пакет законопроектов вошли поправки в закон о бюджете страны на 2025 год, а также проекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Одним из ключевых приоритетов проекта бюджета на следующую трехлетку является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

Также в Минфине подчеркнули, что в число приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 года вошли финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны. Кроме того, акцент сделан на достижении национальных целей до 2030 года, определенных президентом РФ.

Ранее мы сообщали, что Минфин предложил пересмотреть НДС.

