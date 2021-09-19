Минфин предложил пересмотреть НДС

Нововведение может начать действовать с 1 января 2026 года.

Российское министерство по финансам предложило пересмотреть Налог на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20 до 22 процентов, но при этом сохранить льготную ставку в десять процентов на социально значимыем категории товаров. Соответствующий проект с поправками может быть внесен в Налоговый кодекс страны. В случае их принятия федеральным правительством они вступят в силу с первого января 2026 года. Ранее документ был внесен на рассмотрение в рамках бюджетного проекта.

Пересмотр стандартной ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие. пресс-служба Минфина России

В текущий момент базовая ставка НДС в 20 процентов применяется на российской территории по умолчанию ко всем финансовым операциям, если для них нет льгот. Льготная ставка в десять процентов действует в отношении многих продовольственных и детских товаров, лекарств, изданий периодической печати, книжной продукции, племенных сельскохозяйственных животных.

Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13%.

