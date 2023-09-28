По его словам, общие расходы федерального бюджета в 2023 году составят примерно 33,5 трлн рублей.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил об увеличении доли расходов бюджета на оборону и безопасность. Об этом он заявил в рамках Московского финансового форума.

По его словам, об этом стоит говорить как про основной приоритет ведомства. При этом Силуанов подчеркнул, что в номинальном выражении расходы не падают. Также глава Минфина заявил, что общие расходы федерального бюджета в 2023 году составят примерно 33,5 трлн рублей. Он добавил, что дефицит будет не выше 2% ВВП.

Ранее Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля.

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