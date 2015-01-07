СМИ: Google обвинили в незаконном сборе данных о местоположении пользователей

В документах говорится, что со стороны Google также оказывалось давление на производителей смартфонов.

Портал Business – Insider сообщил со ссылкой на метариелы судебного процесса, что руководители и инженеры компании Google знали, насколько сложным был сделан процесс сохранения конфиденциальности данных о своем местоположении для пользователей смартфонов.

В документах говорится, что компания собирала сведения о местоположении пользователей даже когда настройки геолокации были выключены, пишет издание. Сообщается, что оказывалось давление со стороны Google на LG и других производителей смартфонов. Это якобы было необходимо для того, чтобы эти компании делали труднодоступными настройки отображения местоположения, которые были популярны среди пользователей", посредством активного искажения <...>, сокрытия или замалчивания фактов".

В Google и LG ситуацию не комментировали.

Отметим, что опубликованные документы – часть судебного процесса между Google и штатом Аризона. Ранее с иском в суд к Google обратился главный прокурор штата Аризона Марк Брнович. Он обвинил компанию в незаконном сборе данных о месторасположении пользователей.

Фото: pixabay