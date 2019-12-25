СМИ: Еврокомиссия хочет отказаться от долгосрочных газовых контрактов

Страны ЕС планируют прекратить выбросы парниковых газов после 2050 года.

Европейский союз намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией. Об этом пишет издание Bloomberg. Брюссель хочет ограничить продление таких контрактов после 2049 года.

Одной из причин данного решения является переход на "зеленую" энергетику, который заключается в полном прекращении выбросов парниковых газов в Европе после 2050 года.

Кроме того, пакет предложений предусматривает новый подход к хранению голубого топлива, включающий нормативы запасов газа в подземных хранилищах в начале отопительного сезона. По данным Bloomberg, такие меры объясняются низким уровнем показателя за последнее десятилетие: заполняемость хранилищ составила всего 72 процента, что повлияло на роста цен на голубое топливо в Европе.

Также Евросоюз намерен обязать страны, входящие в объединение, оценивать риски и принимать конкретные решения в случае, если зарубежные компании владеют хранилищами газа. В частности, власти государств будут должны устанавливать уровни их заполненности.

По предварительной информации, проект документа будет официально опубликован 15 декабря.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил запасы газа на Украине. Он выразил уверенность, что отопительный сезон в стране пройдет без перебоев благодаря нормальным объемам голубого топлива, находящихся в хранилищах.

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