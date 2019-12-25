Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы.

СМИ: Эстония устроила провокацию против России. Соответствующей информацией с западной аудиторией поделился журналист Адам Бернар для издания AgoraVox. Он объяснил в авторской статье, что сейчас эстонское правительство в документах граждан страны, родившихся на территории Печорского района Псковской области, начало указывать место рождения "Эстония" вместо "Россия".

В начале ноября Таллин тихонько изменил административные процедуры применительно к указанию места рождения в паспортах и удостоверениях личности. Отныне для выходцев из Печорского района России в качестве места рождения вместо "Российская Федерация" будут указывать "Эстония". маьтериал газеты

Представитель СМИ уточнил, что данные меры воспринимается общественностью как новый этап территориальных претензий Талина к Москве, восходящих к Тартускому договору 1920 года. Согласно данному документу, Эстония получила под свой контроль часть Псковской губернии, которая сейчас является Печорским районом Псковской области, а также ряд территорий на правом берегу реки Нарвы. Сейчас эти земли находятся в составе Ленинградской области, так как с 1944 года они были возвращены РСФСР. Журналист считает, что действия чиновников из Таллина не принесут пользы, хотя практические последствия такой провокации уже заметны гражданам. В частности, такие паспорта на российской границе создают проблемы для людей. Российские таможенники могут объявить документы недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в "стоп-списки" тех лиц, которым запрещен въезд в страну в связи с посягательством на территориальную целостность России.

