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СМИ: Бывшего главу "Метростроя" Александрова подозревают в новом хищении
Сегодня, 16:54
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СМИ: Бывшего главу "Метростроя" Александрова подозревают в новом хищении

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В квартиру арестованного чиновника нагрянули с обысками.

В среду, 26 февраля, в квартиру арестованного бывшего гендиректора ОАО "Метрострой" Николая Александрова нагрянули с обыском оперативники городского УФСБ. Сразу после этого чиновника доставили в здание управления, сообщила "Фонтанка".

Как сообщает СМИ, поводом для обысков стало недавно возбужденное уголовное дело о хищении 155 миллионов рублей. В материалах дела отмечается сотрудничество "Метростроя" и компании "ОПТ-Юнион" и подложный договор поставки кабелей для строительства станций "фиолетовой" ветки.

"Метрострой" отметил, что не знает об обысках у Александрова как у акционера предприятия.

Ранее мы писали, что Харлашкина избрали на должность гендиректора ОАО "Метрострой".

Фото: Piter.TV

Теги: метрострой, николай александров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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