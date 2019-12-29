СМИ: Бывшего главу "Метростроя" Александрова подозревают в новом хищении

В среду, 26 февраля, в квартиру арестованного бывшего гендиректора ОАО "Метрострой" Николая Александрова нагрянули с обыском оперативники городского УФСБ. Сразу после этого чиновника доставили в здание управления, сообщила "Фонтанка".
Как сообщает СМИ, поводом для обысков стало недавно возбужденное уголовное дело о хищении 155 миллионов рублей. В материалах дела отмечается сотрудничество "Метростроя" и компании "ОПТ-Юнион" и подложный договор поставки кабелей для строительства станций "фиолетовой" ветки.
"Метрострой" отметил, что не знает об обысках у Александрова как у акционера предприятия.
Ранее мы писали, что Харлашкина избрали на должность гендиректора ОАО "Метрострой".
Фото: Piter.TV
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