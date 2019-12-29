СМИ: Бывшего главу "Метростроя" Александрова подозревают в новом хищении

В квартиру арестованного чиновника нагрянули с обысками.

В среду, 26 февраля, в квартиру арестованного бывшего гендиректора ОАО "Метрострой" Николая Александрова нагрянули с обыском оперативники городского УФСБ. Сразу после этого чиновника доставили в здание управления, сообщила "Фонтанка".

Как сообщает СМИ, поводом для обысков стало недавно возбужденное уголовное дело о хищении 155 миллионов рублей. В материалах дела отмечается сотрудничество "Метростроя" и компании "ОПТ-Юнион" и подложный договор поставки кабелей для строительства станций "фиолетовой" ветки.

"Метрострой" отметил, что не знает об обысках у Александрова как у акционера предприятия.

Ранее мы писали, что Харлашкина избрали на должность гендиректора ОАО "Метрострой".

Фото: Piter.TV