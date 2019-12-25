СМИ: "Барселона" сделала Месси последнее предложение

В переговорах с футболистом участвовал исполнительный директор клуба Ферран Ревертер.

Испанский клуб "Барселона" сделал последнее предложение футболисту Лионелю Месси. Об этом сообщается на официальной странице La Porteria в Twitter.

Отмечается, что аргентинский форвард Лионель Месси все еще может остаться в "Барселоне". В переговорах с футболистом принял участие исполнительный директор клуба Ферран Ревертер.

Напомним, 5 августа руководство "Барсы" заявило, что не подпишет с Мессии новый контракт, так как он стал свободным агентом, что противоречит правилам Ла Лиги. Некоторые СМИ сообщали, футболист продолжит свою карьеру в "Пари Сен-Жермен". Однако сам Месси на недавней пресс-конференции уведомил, что пока не подписывал контракт с каким-либо ФК, несмотря на многочисленные предложения.

Ранее Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне".

Фото: Instagram / Leo Messi