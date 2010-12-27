СК завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Памфилово

Подозреваемый признан психически больным.

СК России завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Преступник психически болен и не мог осознать общественную опасность своих действия. К такому выводу пришли в психолого-психиатрической судебной экспертизе. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В данном преступлении обвиняется Ахад Карабалаев. С 2014 года мужчина находится на территории страны без постоянного места жительства и дохода. Он проник в дом главы ЦИК, чтобы украсть оттуда деньги и ценные вещи. Тогда преступник напал на саму хозяйку дома и ударил ее электрошокером. Сейчас уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру. В отношении фигуранта расследования будет применена принудительная мера медицинского характера. Карабалаева просят осудить по статье за разбой с незаконным проникновением в помещение.

Ранее Piter.tv писал о том, что Памфилова рассказала Путину о "цинизме и нарушениях" на выборах.

Фото: Piter.tv

Видео: Youtube/

