Завершено расследование дела об убийстве студента на Невском проспекте

Подозреваемому грозит до 25 лет тюрьмы.

Главное следственное управление СК России по Петербургу завершило расследование уголовного дела, возбужденного после убийства студента на Невском проспекте. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 4 июня 2020 года. По версии следствия, молодой человек обратился в компанию, которая оформляла документы для трудоустройства. Однако обязательства не были выполнены, и студент пришел требовать деньги назад. В ходе конфликта представитель компании выстрелил в голову молодого человека из травматического пистолета и сбежал с места преступления. Студента госпитализировали в тяжелом состоянии, 13 июня он скончался в больнице.

Позже полиция задержала подозреваемого. Им оказался Заур Каримов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство", а позже еще одно о мошенничестве. Мужчине грозит до 25 лет тюрьмы.

Ранее в Ленобласти раскрыли убийство 11-летней давности.

Фото: Piter.TV