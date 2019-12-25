СК завершил расследование дела о взятках бывшего замглавы Колпинского района

Алексей Жуков обвиняется в получении взятки в размере более 28 млн рублей.

Следственный комитет России по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Колпинского района Алексея Жукова, который обвиняется в получении взятки. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с июля 2018 года по август 2020 год Жуков по предварительному сговору с директором Жилищного агентства Колпинского района Марией Орловой получил взятки на сумму более 28 миллионов 100 тысяч рублей от представителя одной из коммерческих структур. Обвиняемый же должен был заключить договоры на оказание услуг и выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворов в Колпинском и Пушкинском районах. Следователи собрали необходимые доказательства. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

Орлова же в мае этого года отправилась под домашний арест за получение взятки в размере 7,7 млн рублей. Уголовное дело в отношении экс-директора рассматривается в суде.

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