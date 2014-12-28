СК завершил расследование дела о теракте, в котором погиб генерал Москалик

Материалы дела в отношении исполнителя преступления переданы в суд.

Главное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела о теракте, в котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Соответствующее заявление сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Установлено, что в период февраля по апрель текущего года подозреваемый по фамилии Кузин, завербованный Службой безопасности Украины, по заданию своего иностранного куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство (СВУ) возле подъезда многоэтажного дома на бульваре Нестерова в Балашихе Московской области. Там проживал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Сейчас материалы расследования отправлены в судебную инстанцию для изучения по существу.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Игната Кузина. Он обвиняется в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряде других преступлений. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В отношении иных соучастников преступления расследование все еще ведется.

В Украине признали причастность к убийству генерала Ярослава Москалика.

Фото: Следственный комитет России