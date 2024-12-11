СК завел дело в отношении испанского журналиста Альберто Рохаса

По версии следствия, в феврале 2025 года журналист незаконно пересек границу РФ.

СК России завел уголовное дело в отношении испанского журналиста Альберто Рохаса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в феврале 2025 года журналист незаконно пересек границу РФ без соответствующих документов. Отмечается, что Рохас пересек границу совместно с военнослужащими ВСУ и в дальнейшем находился на территории Курской области.

Следствием принимаются меры к установлению местонахождения журналиста и его задержанию. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства и дана уголовно-правовая оценка действиям гражданина Испании.

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Фото: Piter.tv