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СК завел дело в отношении испанского журналиста Альберто Рохаса
Сегодня, 15:33
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СК завел дело в отношении испанского журналиста Альберто Рохаса

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По версии следствия, в феврале 2025 года журналист незаконно пересек границу РФ.

СК России завел уголовное дело в отношении испанского журналиста Альберто Рохаса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в феврале 2025 года журналист незаконно пересек границу РФ без соответствующих документов. Отмечается, что Рохас пересек границу совместно с военнослужащими ВСУ и в дальнейшем находился на территории Курской области.

Следствием принимаются меры к установлению местонахождения журналиста и его задержанию. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства и дана уголовно-правовая оценка действиям гражданина Испании.

Ранее мы сообщали, что дело о теракте на Крымском мосту будут слушать в закрытом режиме.

Фото: Piter.tv

Теги: журналист, следственный комитет россии, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости России,

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