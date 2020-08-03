СК завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области

Расстрелы проводились в окрестностях населённых пунктов — например, возле деревни Глоты.

Следственный комитет РФ завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны. Его нашли в посёлке Моглино. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

На данный момент в захоронении обнаружены тела 46 человек. У девяти женщин зафиксированы огнестрельные ранения в голове. Их тела уже извлечены.

Следователи изучили архивные источники и узнали, что в концлагере Моглино во время оккупации нацисты убили около 3000 граждан. Расстрелы проводились в окрестностях населённых пунктов — например, возле деревни Глоты.

Ранее мы писали, что за последнюю неделю поисковики несколько раз находили в Пушкинском районе человеческие останки.

Фото: сайт СК

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации