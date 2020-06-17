СК задержал десять человек после беспорядков в палаточном лагере Дагестана

Задержанным присвоен статус подозреваемых.

Следователи задержали десять человек после беспорядков с участием граждан Азербайджана в палаточном лагере Дагестана, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в управлении СК региона.

Задержанным присвоен статус подозреваемых. Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее мы писали, что азербайджанцы напали на полицейских в палаточном лагере на границе Дагестана. Известно, что в данном лагере проживали мигранты и туристы, которых не выпустили на родину из-за закрытых в связи с пандемией границ. Протестующие граждане Азербайджана бросали в сотрудников полиции камни, те в ответ вынуждены были открыть огонь в воздух - для усмерения недовольства. Четверо правоохранителей были ранены - их госпитализированы.

Ранее появились подробности беспорядков с азербайджанцами в Дагестане.

Видео: Instagram / taxi_ekskluziv