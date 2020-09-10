СК возбудил уголовное дело после выстрела в мальчика из газового пистолета в Петербурге

Действия подозреваемого попали под статью "Разбой".

После выстрела в третьеклассника из газового пистолета в Красногвардейском районе было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по городу.



Как сообщал ранее Piter.TV, 21 августа инцидент произошёл на детской площадке возле дома по улице Стасовой. Неизвестный мужчина напал на на ребёнка, выстрелил ему в лицо и скрылся.

В результате мальчик получил химические ожоги глаз 1 и 2 степени. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка повздорила с мужем и ударила его ножом в живот.

Фото: Следственный комитет России