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СК возбудил уголовное дело после выстрела в мальчика из газового пистолета в Петербурге
Сегодня, 14:39
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СК возбудил уголовное дело после выстрела в мальчика из газового пистолета в Петербурге

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Действия подозреваемого попали под статью "Разбой".

После выстрела в третьеклассника из газового пистолета в Красногвардейском районе было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по городу.

Как сообщал ранее Piter.TV, 21 августа инцидент произошёл на детской площадке возле дома по улице Стасовой. Неизвестный мужчина напал на на ребёнка, выстрелил ему в лицо и скрылся.

В результате мальчик получил химические ожоги глаз 1 и 2 степени. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. 

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка повздорила с мужем и ударила его ножом в живот.

Фото: Следственный комитет России

Теги: разбой, ск рф, стрельба, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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