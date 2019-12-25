Женщина повздорила с мужем и ударила его ножом в живот

Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ночью воскресенья, 21 августа, в экстренную службу обратился мужчина, проживающий в доме №48 по улице Тельмана, сообщив о получении ножевого ранения. Об этим стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники установили, что причиной инцидента стала ссора пострадавшего с супругой. После распития спиртного неработающая женщина ударила мужа ножом в живот. Мужчина госпитализирован с ранением брюшной полости в состоянии средней степени тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на Ладожском вокзале мужчина пытался пронести в сумке муляж гранаты.

Фото: Piter.TV