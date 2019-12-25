СК возбудил уголовное дело после обнаружения пакета с телом младенца в Колпино

В убийстве младенца подозревают мать.

Утром во вторник, 2 марта, на чердаке дома №11 по Раумской улице обнаружили пакет, внутри которого было тело младенца. По предварительным данным, ребенку было около 38 недель. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Причина смерти пока не установлена, проводится судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Ранее мы писали, что дворник рассказала о найденном в Колпино пакете с младенцем.

Фото: pixabay