Полиция поймала мужчину, который ударил ножом школьницу на Петроградке

В Следственном комитете сочли действия злоумышленника как покушение на убийство.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петроградскому району задержали подозреваемого в нападении на школьницу на Большом проспекте П.С. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Злоумышленником оказался 46-летний мужчина. В момент задержания он находился у себя дома на 11-линии В.О.

Напомним, накануне граждан по неизвестной причине ударил ножом 15-летнюю школьницу. Она проходила на улице мимо него. Подростку потребовалась помощь медиков. На данный момент она уже находится дома, и ее жизни ничто не угрожает. Нападавший заявил в полиции, что девочка хотела у него что-то отобрать. Ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сейчас эта информация проверяется.

По факту случившегося СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчину планируют заключить под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО