СК возбудил уголовное дело после драки мигранта с полицейским

Правоохранителю потребовалась помощь медиков.

Следственный Комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело после драки мигранта с полицейским. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 9 сентября сотрудники ДПС по Петродворцовому району остановили возле дома на Ропшинском шоссе "Газель". В автомобиле находились трое мужчин — один местный, еще два приехали из Узбекистана.

Стражи порядка, выяснив, что у мигрантов нет документов, попросили их проехать в отдел полиции. Нелегалы начали пререкаться. Один из них вышел из машины и ударил несколько раз кулаком сотрудника ДПС. Нарушителя сразу же задержали.

Полицейского доставили в больницу. Ему потребовалась помощь медиков. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV