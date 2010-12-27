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Сотрудник УФСИН стал виновником смертельного ДТП на Таллинском шоссе, возбуждено уголовное дело
Вчера, 12:14
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Rybka123
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Сотрудник УФСИН стал виновником смертельного ДТП на Таллинском шоссе, возбуждено уголовное дело

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Виновник выехал на полосу встречного движения и совершила столкновение с другим автомобилем.

Следственный Комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту ДТП на Таллинском шоссе, в котором погибло три человека. Об этом сообщает ГСУ СК по Петербургу.

Авария случилась ночью 24 октября.  Иномарка "Тайота" под управлением сотрудника УФСИН выехал на полосу встречного движения и совершила столкновение с "Хендай". В результате  ДТП водитель и пассажиры соляриса получили травмы несовместимые с жизнью. Виновник аварии был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.

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Фото: Piter.TV

Теги: авария , следственный комитет , таллинское шоссе , уголовное дело
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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