СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

После доследственной проверки было возбуждено дело по статье "Халатность".

Следственный комитет России возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили дело после видеообращения медиков скорой помощи из Армавира. Они жаловались, что не получили положенных президентом выплат за работу с больными COVID-19.

После доследственной проверки было возбуждено дело по статье "Халатность".

Ранее мы писали, что следственный комитет Краснодарского края организовал новые проверки по факту невыплат обещанных президентом доплат для медиков, работающих с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Видео: kremlin.ru