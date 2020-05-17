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СК на Кубани организовал новые проверки нарушений по выплатам медикам

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Согласно указу президента врачам положена надбавка в 80 тысяч рублей в месяц

Следственный комитет Краснодарского края организовал новые проверки по факту невыплат обещанных президентом доплат для медиков, работающих с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. 

Нарушения были установлены во время интернет-мониторинга. Следователи обнаружили ряд видеообращения медперсонала  о невыплате доплат медикам. Подобные ролики записали сотрудники скорой помощи Кавказского, Усть-Лабинского, Успенского районов, Краснодара и Армавира

Напомним, что согласно указу президента врачам положена надбавка в 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсёстрам — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи должны получить выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.

Ранее кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом. На доплату в правительстве выделил регионам 22,4 млрд руб.

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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