Замглавы субъекта Анна Минькова рассказала, что будут приняты жёсткие кадровые решения.

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей. Они выпустили видеообращение, в котором рассказали, что им не выплатили положенные надбавки за работу с коронавирусными больными. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

До этого глава региона Вениамин Кондратьев поручил отправить в Армавир специальную комиссию для разбора ситуации. Сейчас её работа ещё не завершилась, однако уже выявлены некоторые нарушения. Замглавы субъекта Анна Минькова рассказала, что будут приняты жёсткие кадровые решения.

Главврача больницы армавирской городской больницы уволят в течение суток, так как скорая помощь относится к его медицинскому учреждению.

Ранее Путина возмутила ситуация вокруг выплат медикам.

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