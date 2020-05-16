Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

На эти цели выделили регионам 22,4 млрд руб.

Дополнительные выплаты медработникам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами, будут выплачиваться по факту самой работы без привязки ко времени. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

На эти цели кабмин выделил регионам 22,4 млрд руб. Отмечается, что деньги должны выплатить сразу после получения не дожидаясь даты зарплаты.

Размер установленных выплат составляет для врачей надбавка 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., для младшего — 25 тыс. руб. По указу президента выплаты должны производиться в апреле, мае и июне.

Ранее Путин раскритиковал действия глав регионов по исполнению его поручения. Президент возмутился тем фактом, что медперсонал получал деньги за отработанные с пациентами часы. В целом Ситуация вокруг выплат стала причиной ряда скандалов и забастовок. Например, медики из Приангарья видеообращение записали, в котором пожаловались на невыплаты президентской надбавки. Их примеру последовали коллеги из Армавира. Глававрача больницы в Калужской области уволили после того, как он добавил медикам 27 рублей к зарплате.