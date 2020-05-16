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Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

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Врачи подчеркнули, что в регионе регулярно не исполняются поручения президента — начиная с "майских указов".

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки. Врачи скорой помощи в Иркутске опубликовали видеообращение. В нём сказано, что обещанные президентом субсидии медикам за работу с больными коронавирусм не выплачены.

Врачи подчеркнули, что в регионе регулярно не исполняются поручения президента — начиная с "майских указов".

По данному факту уже начал проверку Следственный комитет Иркутской области по уголовно статье "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат".

Ранее в Калужской области главврача уволили за выплаты медикам в 27 рублей.

Видео: социальные сети

Теги: выплаты медикам, иркутская область, коронавирус
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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