В Калужской области главврача уволили за выплаты медикам в 27 рублей

Сейчас конфликт из-за выплат в Козельской больнице решён.

Главврача Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске уволили за выплаты медикам в 27 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Поводом для увольнения стали некорректно выплаченные стимулирующие пособия сотрудникам. Накануне местные журналисты опубликовали информацию, в которой рассказывалось, что в Козельске медики получили допвыплату в 27 рублей за работу с больными коронавирусом. По словам сотрудников, они месяц работали в бригадах, которые забирали мазки для тестов у больных COVID-19 и контактировавших с ними лиц.

Руководство больницы объяснило сотрудникам, что субсидия выплачивается согласно приказу областного Минздрава. По нему расчет осуществлялся по минутам, которые медик непосредственно провёл с заражённым коронавирусом.

В самом Минздраве рассказали, что руководство недостаточно четко и адресно проинформировало персонал о том, кому и по какому принципу выплачиваются субсидии. Сейчас конфликт из-за выплат в Козельской больнице решён.

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