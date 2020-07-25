СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции "Бессмертный полк"

Возбуждены уголовные дела по статье "Реабилитация нацизма".

Следственный комитет возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции "Бессмертный полк онлайн".

Речь идёт о Дмитрии Бородаенко из Кемерова. Он опубликовал в "Банке памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте акции. Следователи считают, что что Бородаенко хотел одобрить преступления, "определённые Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

Следственный комитет также считает, что Максим Гусев из Перми до 2 мая преследовал те же цели и опубликовал на сайте "Банк памяти" фотографию изменника Родины группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Возбуждены уголовные дела по статье "Реабилитация нацизма".

Ранее СК завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".

Видео: СК России