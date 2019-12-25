СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

С ноября 2019 по февраль 2020 года депутат ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника.

Следственный комитет России возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. Его подозревают в мошенничестве, рассказали ТАСС в пресс-службе СК.

Следователи полагают, что парламентарий на два миллиона рублей премировал своего помощника. Сейчас решается вопрос о задержании Шереметьева.

По версии следствия, с ноября 2019 по февраль 2020 года депутат ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника якобы за выполнение задач особой сложности и важности. Суммы разнились - от 350 до 600 тысяч рублей. Предполагается, что Шереметьев деньги потом присваивал себе.

Ранее СК РФ завел дело после гибели российского генерала в Сирии.