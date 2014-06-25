СК возбудил дело против мигрантов за оказание интим-услуг в Котельниках

Подозрение пало на четырех гражданок Узбекистана.

Следственным комитетом по Московской области возбуждено уголовное дело по информации из социальных медиа о нарушении общественного порядка в одном из домов города Котельники. Специалисты из отделения по Люберцам установили, что четыре подозреваемые за денежное вознаграждение оказывали услуги интимного характера на одной из квартир, расположенных по улице Сосновая. Фигурантками расследования стали гражданки Узбекистана. В настоящее время оперативники провели допросы, изучен вопрос законности нахождения иностранцев на территории страны.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий мигрантов (статья 241 УК РФ). По поручению Председателя в центральный аппарат ведомства был представлен доклад. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленного на установление обстоятельств преступления.

Жителю Челябинска, державшему девушку взаперти, предъявили обвинение.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области