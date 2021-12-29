СК возбудил дело после пропажи мальчика в Тверской области

Мальчик исчез из Торопца утром 27 января.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи мальчика в Тверской области. Об этом сообщает региональная пресс-служба надзорного ведомства. Известно, что семилетний ребенок исчез утром 27 января. Его поиски ведутся в городе Торопец .

По факту безвестного исчезновения ребенка следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что ранее сотрудники следственного управления проводили проверку по факту безвестного исчезновения семилетнего жителя Торопца. Известно, что несовершеннолетний житель города самостоятельно вышел из продуктового магазина, после чего ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени данных о его местонахождении нет. Поиски ведутся с привлечением сил волонтеров, криминалистов, правоохранительных органов.

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Фото: Следственный комитет России

