СК возбудил дело по факту смерти девочки в квартире в Саратове

СМИ: у следователей есть подозреваемый.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего ребенка в квартире. Трагедия произошла в Кировском районе города Саратова. Правоохранительные органы нашли в жилом помещении тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями. Ситуация расследуется по пунктам "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.

Следствие заметило, что 13 октября 2022 года в 18 часов 40 минут в квартире на улице Батавина родители обнаружили тело 10-летней девочки с множественными ранениями, а также следами термического воздействия. Родители вызвали бригаду медиков, но скорая помощь смогла лишь констатировать гибель ребенка. на место инцидента была вызвана судебно-медицинская экспертиза. Ведутся оперативные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По информации от "РИА Новостей", в гибели девочки подозревается ее 14-летняя сестра.

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве учительницы.

Фото и видео: Следственный комитет России