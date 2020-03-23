СК возбудил дело на заразившегося вирусом инфекциониста Ставрополья. Об этом написано на странице краевого СК во "Вконтакте".
Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова привезла из Испании новый коронавирус. И не стала самоизолироваться.
Теперь её подозревают в халатности и сокрытии информации, опасной для жизни и здоровья окружающих. После возвращения из Испании женщина продолжила вести привычный образ жизни. Она читала лекции в университете, участвовала в конференции.
17 марта её госпитализировали и поставили диагноз "коронавирус".
Ранее в России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.
В видео использовано фото от АТВмедиа / АТВ-Ставрополь.
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