17 марта её госпитализировали и поставили диагноз "коронавирус".

СК возбудил дело на заразившегося вирусом инфекциониста Ставрополья. Об этом написано на странице краевого СК во "Вконтакте".

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова привезла из Испании новый коронавирус. И не стала самоизолироваться.

Теперь её подозревают в халатности и сокрытии информации, опасной для жизни и здоровья окружающих. После возвращения из Испании женщина продолжила вести привычный образ жизни. Она читала лекции в университете, участвовала в конференции.

17 марта её госпитализировали и поставили диагноз "коронавирус".

Ранее в России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.

В видео использовано фото от АТВмедиа / АТВ-Ставрополь.