СК выявил нарушения карантинных мер в трех заведениях общепита в Петербурге

В ночь на среду, 9 декабря, в Петербурге прошли рейды по выявлению нарушителей режима ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Провери совместно проводили СК РФ, сотрудники полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также Комитета по контролю за имуществом города. По итогам мероприятия выявили трех нарушителей.
Уточняется, что в ходе осмотра сотрудники ведомств изъяли различную документацию, электронные носители информации и другие предметы.
Решения о возбуждении уголовных дел будут приняты по результатам проверок.
Ранее мы сообщали о том, что четверо экс-полицейских осуждены в Петербурге за вымогательство.
Фото: pixabay
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