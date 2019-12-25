Четверо экс-полицейских осуждены в Петербурге за вымогательство

Все будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении бывших оперуполномоченных Дмитрия Зарюто, Дмитрия Макарова, Виктора Неповиновинных и Дмитрия Соколова. Их судили за избиение задержанного, служебный подлог и мошенничество. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, в октябре 2018 года полицейские остановили автомобиль Mercedes и во время досмотра машины и водителя нашли сим-карты и банковские карты. Решив, что автомобилист занимается незаконной банковской деятельностью, его доставили в отдел. Там к задержанному применили силу и насильно заставили разблокировать смартфон при помощи отпечатка пальца. В смартфоне полицейские нашли переписку с другим мужчиной, который, по их мнению, был подпольным банкиром.

На водителя Mercedes составили поддельный протокол и оставили его в отделе до утра. Затем мужчину повезли на встречу с "банкиром", где задержали предполагаемого злоумышленника, а водителя отпустили.

"Банкира" также избили и, угрожая ему уголовным делом, потребовали 500 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Мужчина согласился заплатить, затем полицейских задержали.

На суде Неповиновинных и Макаров получили по 3,5 года, Соколову и Зарюто дали по четыре года лишения свободы в колонии общего режима. В пользу потерпевшего взыскали 500 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV