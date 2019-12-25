Экс-сотрудник таможни предстанет перед судом за взятку в 12 млн рублей

Сотрудник через посредников получил взятку в размере почти 12 миллионов рублей.

В среду, 11 ноября, в Петроградский районный суд поступило уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего сотрудника таможни. Его обвиняют в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Следствие предполагает, что с 2018 по 2019 год старший государственный таможенный инспектор поста "Бронка" через посредников получил взятку в размере почти 12 миллионов рублей. Деньги поступили в долларах. За щедрое вознаграждение обвиняемый должен был внести в базу данных ложные сведения об экспорте 51 пачек сигарет, в каждой партии около миллиона пачек. Сигареты остались на территории России, их собирались продать незаконно.

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Фото: Piter.TV