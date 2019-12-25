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Экс-сотрудник таможни предстанет перед судом за взятку в 12 млн рублей
Сегодня, 19:29
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smirenny

Экс-сотрудник таможни предстанет перед судом за взятку в 12 млн рублей

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Сотрудник через посредников получил взятку в размере почти 12 миллионов рублей.

В среду, 11 ноября, в Петроградский районный суд поступило уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего сотрудника таможни. Его обвиняют в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Следствие предполагает, что с 2018 по 2019 год старший государственный таможенный инспектор поста "Бронка" через посредников получил взятку в размере почти 12 миллионов рублей. Деньги поступили в долларах. За щедрое вознаграждение обвиняемый должен был внести в базу данных ложные сведения об экспорте 51 пачек сигарет, в каждой партии около миллиона пачек. Сигареты остались на территории России, их собирались продать незаконно. 

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили женщину, пообещавшую устроить в вуз за вознаграждение.

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, коррупция, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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