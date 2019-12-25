СК в Брянске задержал 18 участников ОПГ, действовавшей в сфере ритуальных услуг

Под подозрением оказался заведующий патологоанатомическим отделением местной больницы.

Следственный комитет в Брянске задержал 18 участников ОПГ, действовавшей в сфере ритуальных услуг. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального управления СК. В ведомстве пояснили, что одним из подозреваемых стал заведующий патологоанатомическим отделением областной больницы под номером один. В ближайшее время фигурантам расследования по части 4 статьи 159 УК РФ будет выбрана мера пресечения.

Задержано 18 подозреваемых, в том числе организатор преступных действий. Следователями проведены обыски в местах жительства и работы привлекаемых по уголовному делу лиц, изъяты имеющие значение для расследования предметы и документы. пресс-служба СК РФ по региону

В СК РФ полагают, что с декабря прошлого года по января текущего члены ОПГ ввели в заблуждение порядка 80 человек об оплате за ускоренную выдачу тел их погибших родственников. незаконным способом подозреваемые получили более 400 тысяч рублей. Сумма единовременных платежей со стороны населения составляла от 3 до 7 тысяч рублей.

В Брянске по подозрению в мошенничестве задержан бывший руководитель филиала унитарного предприятия.

Фото: Следственный комитет России