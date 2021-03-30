В Брянске по подозрению в мошенничестве задержан бывший руководитель филиала унитарного предприятия

Экс-главу регионального ФГУП "Паспортно-визовый сервис" обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ.

В Брянске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан бывший руководитель филиала унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис" МВД РФ. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ. По данным надзорного ведомства, фигурант расследования обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ.

Следствие полагает, что мужчина в период с февраля по октябрь 2018 года, находясь в должности главы филиала ФГУПа, дал указание сотрудника поставить иностранных граждан на миграционный учет от имени своего знакомого предпринимателя. С фирмой чиновник якобы заключил соглашение, по которому бизнесмен перевел подозреваемому более 1,5 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о выборе для подозреваемого меры пресечения. По данной статье ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

И. о. замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в мошенничестве.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России