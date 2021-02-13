СК РФ по региону возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Купол ледового дворца в Брянске обрушился под тяжестью снега. По данным местных журналистов, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что инцидент с обрушением зафиксирован в "Пересвете" в Бежицком районе города

В результате происшествия создана реальная угроза жизни и здоровью людей, находившихся в ледовом дворце...Проведение своевременных эвакуационных мероприятий исключило наступление трагических последствий пресс-служба СК РФ по Брянской области

По результатам проверки специалисты дадут оценку по действиям или бездействию ответственных должностных лиц ледового дворца. Напомним, что купол "Пересвета" начал проседать утром 12 февраля. Из здания были эвакуированы 30 человек, включая 15 несовершеннолетних. Во время ЧП никто не пострадал. На ремонт объекта из областного бюджета уже выделили свыше 130 млн рублей. Вечером того же дня власти нашли подрядчика для выполнения работ.

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Видео: СК по Брянской области