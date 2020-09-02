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СК ужесточил обвинение бывшим полицейским по делу Голунова

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Их обвинили по части 3 статьи 35 УК РФ.

СК ужесточил обвинение бывшим полицейским, которые обвиняются в фабрикации уголовного дела в отношении журналиста Meduza Ивана Голунова.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин. Бывших полицейских обвинили по части 3 статьи 35 УК РФ - совершение преступления организованной группой.

Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий. Также им предъявлено обвинение в фальсификации доказательств по уголовному делу и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. 

Ранее адвокат сообщил о "неустановленных лицах" в деле Ивана Голунова.

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации

Теги: дело голунова, следственный комитет, уголовное дело
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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