СК ужесточил обвинение бывшим полицейским по делу Голунова

Их обвинили по части 3 статьи 35 УК РФ.

СК ужесточил обвинение бывшим полицейским, которые обвиняются в фабрикации уголовного дела в отношении журналиста Meduza Ивана Голунова.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин. Бывших полицейских обвинили по части 3 статьи 35 УК РФ - совершение преступления организованной группой.

Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий. Также им предъявлено обвинение в фальсификации доказательств по уголовному делу и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Ранее адвокат сообщил о "неустановленных лицах" в деле Ивана Голунова.

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации