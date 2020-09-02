СК ужесточил обвинение бывшим полицейским по делу Голунова

СК ужесточил обвинение бывшим полицейским, которые обвиняются в фабрикации уголовного дела в отношении журналиста Meduza Ивана Голунова.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин. Бывших полицейских обвинили по части 3 статьи 35 УК РФ - совершение преступления организованной группой.
Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий. Также им предъявлено обвинение в фальсификации доказательств по уголовному делу и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
Ранее адвокат сообщил о "неустановленных лицах" в деле Ивана Голунова.
Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации
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