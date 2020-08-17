Адвокат сообщил о "неустановленных лицах" в деле Ивана Голунова

Следственный комитет РФ выделил дело в отношении них в отдельное производство.

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил о "неустановленных лицах" в деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Соответствующий пост появился в телеграм-канале защитника "ВЛагерь".

По его словам, Следственный комитет РФ выделил в отдельное производство дело в отношении неустановленных лиц. Ведомство пока не комментирует данную ситуацию.

Дело читается, как увлекательная книга. Особенно секретная его часть. Сергей Бадамшин, адвокат Ивана Голунова

Защитник рассказал, что процесс будет увлекательным.

Ранее мы писали, что расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено.

Видео: Youtube / Следственный комитет Российской Федерации