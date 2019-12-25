СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"

Следователи считают, что нарушители своими действиями выражали одобрение нацистскому режиму.

Следственный комитет России установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, уже установлены IP-адреса, с которых размещался недостоверный контент. Также следователи вычислили владельцев данных адресов.

Петренко рассказала, что к данным правонарушениям причастны десятки человек — в основном, это иностранцы. Также подозревается более десяти граждан России.

Следователи считают, что нарушители своими действиями выражали одобрение нацистскому режиму.

Ранее Путин обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк".