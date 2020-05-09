Путин обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"

Путин произносил речь на фоне портретов своих родителей.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, участвующим в шествии "Бессмертного полка", которое в этом году проводится в режиме онлайн. Трансляция шествия началась в 15:00 по московскому времени.

Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, — наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда. Владимир Путин

Президент в своей речи отметил, что по брусчатке с портретами героев мы все еще обязательно пройдемся. Свою речь Владимир Путин произносил речь на фоне портретов своих родителей. В России продолажается онлайн-шествие "Бессмертно полка".

Видео: kremlin.ru