Названы страны, выходцы из которых решили помогать ВСУ.

Личности еще 18 иностранных наемников, сражающихся в зоне проведения специальной военной операции на стороне Украины, установлены за минувшие две недели. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники прес-сслужбы Следственного комитета России. В надзорном ведомстве указали, что подозреваемым заочно предъявлены обвинения. В отношении фигурантов расследования ведутся розыскные мероприятия.

За последние две недели установлены личности и заочно предъявлены обвинения в наемничестве 18 выходцам из Ирландии, Кипра, Грузии, Колумбии и Канады. пресс-служба СК РФ

Следственный комитет подчеркнул, что недавно было завершено расследование в отношении литовского гражданина Урвикиса Раймондаса. Мужчина в 2023 году прибыл на территорию киевского режима, где вступил в интернациональный легион. Затем иностранец в качестве наемника стал участвовать в боевых действиях. за свою работу злоумышленник получал от Украины денежное вознаграждение. Ему также заочно предъявлено обвинение.

Двух участников нападения на роту псковских десантников в Чечне осудили спустя 25 лет.

Фото: Минобороны России