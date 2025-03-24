СК собрал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилые дома в Курской области

Светлана Петренко рассказала об атаке украинских дронов по поселку Конышевка.

Российское надзорное ведомство зафиксировало доказательства прицельной атаки Вооруженных формирований Украины (ВФУ) на жилые массивы, расположенные на территории Беловского и Конышевского районов в Курской области. Соответствующее заявление журналистам в видеообращении сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она пояснила, что речь идет о ситуациях, когда пострадали гражданские лица. В текущий момент ведется работа с ранеными. Пациенты госпитализированы в местные медицинские учреждения для оказания им необходимого лечения и помощи.

21-22 марта украинские боевики, используя БПЛА, сбросили взрывное устройство на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в поселке Конышевка Конышевского района. В результате этих преступных действий пострадали два мирных жителя. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Светлана Петренко добавила, что с учетом состояния здоровья и рекомендаций врачей с их участием ведутся оперативные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего. К ответственности будут привлечены все виновные лица.

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Фото и видео: Следственный комитет России, Telegram / ТАСС