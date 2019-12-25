СК считает короткое замыкание приоритетной версией пожара в гостинице в Москве

Задержаны двое подозреваемых в трагедии, в которой погибли два человека.

Следственный комитет России считает короткое замыкание приоритетной версией пожара в гостинице "Вечный зов". Об этом журналистам рассказала официальный представитель ведомства по Москве Юлия Иванова. Она пояснила, что в пострадавшем здании грубо нарушались требования по противопожарной безопасности. В момент возгорания в помещениях не работала ни одна система противопожарной защиты. По факту трагедии, в которой погибли два человека, правоохранительные органы задержали двух подозреваемых.

В ближайшее время им изберут меру пресечения. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекшее смерть двух людей"), она предусматривает наказание до 10 лет колонии. Юлия Иванова, официальный представитель СК РФ по региону

Напомним, что гостиница "Вечный зов" размещалась в бывшем отделении банковской организации. В коридорах остались кабеля, электропроводка, которые во время пожара выделили много дыма. Это практически отрезало пути эвакуации для людей, находившихся на верхних этажах.

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Фото: YouTube/Cледственный комитет России