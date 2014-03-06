Пожар в Тосненском районе унес жизни двоих подростков

Двое школьников погибли, один серьезно пострадал при пожаре в квартире.

Трагедией обернулась попытка нескольких несовершеннолетних подростков приготовить себе еду на газовой плите в поселке Федоровское Ленинградской области. Вечером 4 мая, около 17 часов 39 минут, на кухне произошло возгорание, и огонь быстро распространился на всю квартиру площадью пятнадцать квадратных метров. Квартира располагалась на втором этаже многоквартирного дома. Прибывшие на место пожарники сумели справиться с огнем в течение часа.

Из пяти подростков, находившихся в квартире, двоим удалось выбежать и спастись от пожара самостоятельно, еще один с сильными ожогами был доставлен в больницу. Двое погибших, 2005 и 2006 года рождения, задержались в квартире, пытаясь справиться с огнем своими силами. Пожарным удалось эвакуировать их, однако попытки реанимировать обоих оказались безуспешными.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Причинение смерти по неосторожности грозит сроком до четырех лет. Бригады криминалистов и следователей работают на месте пожара.

Также в 5 часов 50 минут 5 мая пожарникам Тосненского района поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Любань. Пожар, охвативший постройки на территории 114 кв.м., был ликвидирован в 7 часов 20 минут.

Фото: СУ СК по Ленинградской области