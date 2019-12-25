СК региона начал доследственную проверку в отношении главы Фрунзенского района

Сотрудники СК рассматривают информацию об обнаружении незадекларированного имущества.

В понедельник, 12 октября, стало известно, что главное управление СК по Петербургу начало доследственную проверку в отношении главы Фрунзенского района Костантина Серова. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщил портал "Конкретно.ру".

Участники движения МАРС провели расследование и выяснили, что в распоряжении чиновника находятся незадекларированные элитный особняк в Репино, дорогостоящая недвижимость на берегу Финского залива в поселке Комарово и личные апартаменты в Петербурге. Учитывая доход в чуть более 3 миллионов рублей, такое имущество вызывает вопросы.

Отмечается, что проверка началась после жалобы от петербуржца.

Интерес к личности главы района возник после сообщений в средствах массовой информации о возможном участии чиновника в ДТП: дорогая иномарка вылетела на тротуар и едва не сбила пешеходов. Автомобиль с указанным номером с111сс178 видели и ранее – водитель нарушал правила дорожного движения, выезжая на трамвайные пути и пересекая сплошную полосу.

Дело Болучевского: серьезный разговор о случившемся в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV