СК региона начал доследственную проверку в отношении главы Фрунзенского района

В понедельник, 12 октября, стало известно, что главное управление СК по Петербургу начало доследственную проверку в отношении главы Фрунзенского района Костантина Серова. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщил портал "Конкретно.ру".
Участники движения МАРС провели расследование и выяснили, что в распоряжении чиновника находятся незадекларированные элитный особняк в Репино, дорогостоящая недвижимость на берегу Финского залива в поселке Комарово и личные апартаменты в Петербурге. Учитывая доход в чуть более 3 миллионов рублей, такое имущество вызывает вопросы.
Отмечается, что проверка началась после жалобы от петербуржца.
Интерес к личности главы района возник после сообщений в средствах массовой информации о возможном участии чиновника в ДТП: дорогая иномарка вылетела на тротуар и едва не сбила пешеходов. Автомобиль с указанным номером с111сс178 видели и ранее – водитель нарушал правила дорожного движения, выезжая на трамвайные пути и пересекая сплошную полосу.
Дело Болучевского: серьезный разговор о случившемся в Выборгском районе.
Фото: Piter.TV
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