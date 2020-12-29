СК расследует дело о передаче прав на "Золотую коллекцию" "Ленфильма"

Компания "Твин СП" без конкурса получила исключительную лицензию на показ хитов отечественного кинематографа.

Арбитражный суд Московской области рассматривает иск о признании недействительными сделок по передаче "Твин СП" прав на "Золотую коллекцию" киностудии "Ленфильм". Еще в 2009 году компания без конкурса получила исключительную лицензию на показ отечественных фильмов до 2030 года. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Госфильмофонд предлагал "Твин-СП" урегулировать вопрос во внесудебном порядке. Пока руководство компании всячески уклоняется от переговоров по этому вопросу. По всей видимости, оно намеревается продлить договоры с телеканалами на прокат "Золотой коллекции".

СК возбудило уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". 11 декабря в Петербурге прошли обыски в "Твин-СП". Глава компании Елена Шишко не явилась на допрос в управление экономической безопасности Северной столицы.

В "Золотую коллекцию" "Ленфильма" входят такие хиты отечественного кинематографа, как "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Старик Хоттабыч", "Полосатый рейс", "Человек-амфибия" и др.

Ранее мы писали, что СК проводит обыски в резиденции бизнесмена Быкова.

Фото: кадр из фильма "Старик Хоттабыч" (1956)